Bernabei, 'vaccini garantiscono vita sana e longeva'

Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - ?Le vaccinazioni sono la via per proteggerci più efficacemente e in modo completo dall?insorgenza delle patologie senili, garantendo una vita sana e longeva?. Lo ha detto Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva e direttore del Polo invecchiamento, neuroscienze, testa-collo e ortopedia all?Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, intervenendo al convegno ?Long-Term Care Eight?, che si è tenuto oggi al ministero della Salute.

L?analisi di Italia Longeva sulle tendenze di fragilità, nata dalla collaborazione tra geriatri e medici di medicina generale, mostra che il numero di adulti over 50 affetti da fragilità sta crescendo sensibilmente nel tempo e ha raggiunto tassi non irrilevanti. ?Attraverso il database dei medici di Medicina generale è stato costruito un indice di fragilità composto da 25 indicatori - ha spiegato Bernabei - Osservando la situazione italiana a livello regionale, è stato rilevato che la fragilità è più alta nel Mezzogiorno. Il motivo? Perché i servizi sono maggiormente sviluppati nel Nord Italia?. Per arginare il sovraffollamento e il sovraccarico degli ospedali, ?che potrebbe portare al collasso di queste infrastrutture, è necessario puntare sull?assistenza domiciliare?. ?Se non si inverte questa rotta ? avverte l?esperto - il nostro servizio sanitario non sarà più in grado di sostenere il peso della fragilità. Dobbiamo mettere in campo strumenti mirati all?identificazione precoce di questi individui all?interno della comunità?.