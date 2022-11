Bertolaso: "Maugeri ha fatto la storia, oggi servirebbero tanti come lui"

Pavia, 17 nov. (Adnkronos Salute) - "Salvatore Maugeri è stata una persona che ha fatto la storia, curando i più fragili della società, i lavoratori, in anni difficili e impostando la strada poi per gli altri". L'assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è intervenuto così con un video messaggio alle celebrazioni per il 117esimo anniversario dalla nascita di Salvatore Maugeri. "Maugeri non sarebbe felicissimo di quello che sta accadendo nel nostro Paese oggi - ha proseguito Bertolaso - Le morti bianche sono ancora una piaga inaccettabile. Nella mia esperienza dei tanti cantieri che ho dovuto seguire, anche in condizioni di emergenza ho sempre cercato di seguire gli insegnamenti di Salvatore Maugeri". E ha aggiunto: "Nei 6 centri che avete in Lombardia" come Ics Maugeri, "state facendo un lavoro egregio aiutando anche nelle vaccinazioni e oggi questo Paese avrebbe bisogno di tanti Salvatore Maugeri".

Dopo i saluti istituzionali anche di Anna Zucconi, assessore alla Sanità del Comune di Pavia; Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia, e Cristina Tassorelli dell'Università di Pavia, sono seguite le relazioni dei protagonisti di Fondazione Salvatore Maugeri.