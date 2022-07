Borriello: "Lombardia prima per vaccinazioni herpes zoster in Rsa"

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - ?In Regione Lombardia siamo partiti per primi, rispetto al resto del Paese, con l?offerta delle vaccinazioni contro l?herpes zoster nelle Rsa. Dallo sorso marzo abbiamo dato indicazione alle nostre Aziende socio sanitarie territoriali (Asst) di fornire a tutte le Residenze sanitarie assistenziali il vaccino anti herpes zoster in doppia dose, in modo tale da immunizzare tutti gli ospiti di tali strutture. Ad oggi circa 1600 anziani ospiti delle Rsa lombarde sono stati vaccinati contro la patologia?. Così Catia Borriello, Malattie infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione Unità organizzativa prevenzione della Regione Lombardia, a margine della presentazione dello spot della campagna di comunicazione sociale di 'Italia Longeva' #MiVaccinoNonMiAccendo, oggi al ministero della Salute nel corso del convegno ?Strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale contro l?Herpes Zoster?.

?Siamo molto contenti di aver iniziato per primi. Da marzo scorso le Rsa hanno cominciato a vaccinare in maniera importante - ha riferito Borriello - e gli ospiti hanno risposto bene. Sicuramente è un?occasione positiva di salute perché il vaccino contro l?herpes zoster ha un?efficacia molto alta e assicura anche una protezione in un contesto di comunità di persone estremamente fragili?.