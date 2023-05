'Carenza medici famiglia un'emergenza', interrogazione M5S a Schillaci

Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "La carenza dei medici di famiglia sta assumendo proporzioni molto preoccupanti. Sempre più camici bianchi stanno andando in pensione e si fatica a trovare i ricambi per coprire quelle posizioni e garantire l'assistenza sanitaria ai nostri territori. Cosa intende fare il ministro Schillaci per invertire la rotta? Le risorse ci sono: sarebbe sufficiente dare pieno investimento ai fondi già stanziati dal cosiddetto decreto Aiuti-ter, che peraltro si aggiungono alle risorse previste dal Pnrr". Lo sottolinea Antonio Trevisi, senatore del Movimento 5 Stelle, firmatario di un'interrogazione sul tema al ministro della Salute.

"Si tratta di un fenomeno nazionale - evidenzia Trevisi in una nota - che però colpisce in maniera più violenta alcune aree del Paese, dove assume carattere emergenziale. La zona del Sud Salento, ad esempio, patisce una serie di gravi problematiche a causa della carenza di medici di famiglia, tanto che i cittadini di diversi comuni non possono, di fatto, usufruire di un'adeguata assistenza medica. Una situazione ulteriormente esasperata dalle difficoltà di reperire diversi tipi di farmaci, alcuni dei quali fondamentali. Il rischio, per il futuro, è che le Asl competenti non siano nelle condizioni di garantire la copertura delle sedi nelle quali i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono vicini alla pensione. A questa insostenibile situazione si aggiunge anche il fatto che l'unico ambulatorio della zona è inattivo da oltre tre anni e le promesse a proposito di una sua immediata riapertura sono state puntualmente disattese".

"Tutto questo - rimarca il senatore pentastellato - rappresenta una palese disattenzione verso quello che non è soltanto un principio, bensì una priorità assoluta: il diritto alla salute dei nostri cittadini, garantito e tutelato dalla Costituzione, l'unico a essere definito 'fondamentale' dalla Carta stessa".