Cimo, 'bene Schillaci su depenalizzazione responsabilità medica'

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - "Apprendiamo con favore l?intenzione del ministro della Salute Orazio Schillaci di depenalizzare la responsabilità medica. Si tratta di un intervento che chiediamo da tempo e che reputiamo essenziale per ridare maggiore serenità ai medici e per ridurre il ricorso alla medicina difensiva". Così Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed, commenta le parole del ministro che, in un'intervista oggi a 'Libero', ha affermato: Per porre rimedio al problema della medicina difensiva agiremo depenalizzando la responsabilità medica, tranne che per il dolo, e mantenendo solo quella civile. E poi stenderemo delle linee guida con criteri chiari su quali esami prescrivere e quando".

"Solo in Italia, in Polonia e in Messico - sottolinea il sindacalista - l?errore medico rischia di essere sanzionato penalmente. Ora lavorare rapidamente al provvedimento in modo da superare tale singolarità".