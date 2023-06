Confcooperative, 'povertà costringe 12% italiani a non curarsi'

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Drammatica è la situazione del 12% di italiani che nel 2022 hanno scelto di non curarsi per mancanza di disponibilità economica pur avendone bisogno". Ad affermarlo, dati alla mano, è il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini nel corso della 41esima assemblea annuale. Anche l?invecchiamento e la non autosufficienza subiscono una selezione nella possibilità di assicurarsi servizi di assistenza con 3 milioni di persone, il 63,1% sono over 64enni, che soffrono di gravi limitazioni nelle funzioni quotidiane. Sono 12.639 le strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie con 307.000 posti letto per anziani: il 70,3% è nelle regioni del Nord. Impari il confronto con altri paesi europei. Rispetto ai 441 posti letto per 100 mila abitanti destinati alla lungo degenza in Italia, la Germania è in grado di offrirne 1.166, la Svezia 1.293 e i Paesi Bassi 1.373. In tutti i casi si tratta di un?offerta almeno tre volte superiore a quella italiana.