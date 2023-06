Consip, al via nuovi contratti per 348 apparecchiature di radiologia

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Al via nuovi contratti per 348 apparecchiature di radiologia. Consip ha attivato il lotto 3 dell?Accordo quadro per apparecchiature di radiologia, ? telecomandati e polifunzionali, e dei lotti 1 e 3 dell?Accordo quadro per ortopantomografi e Moc, che mettono a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche rispettivamente 280 sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (Dr), 40 ortopantomografi 2D e 28 densitometri ossei. I contratti per i sistemi polifunzionali-Dr sono già attivi, mentre lo saranno da martedì 13 giugno per gli ortopantomografi 2D e da giovedì 15 giugno per i densitometri ossei.

Tali iniziative di gara di Consip sono state realizzate nell?ambito della Missione 6 (Salute) del Pnrr, a seguito della raccolta dei fabbisogni effettuata dal ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Attraverso l'aggiudicazione di tali contratti, Consip contribuisce per circa il 90% al programma di sostituzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete in uso nelle strutture sanitarie pubbliche, ben 2.800 apparecchiature su oltre 3.100.

Gli accordi quadro hanno una durata di 12 mesi dalla attivazione (più eventuali 6 di proroga), periodo durante il quale le strutture sanitarie potranno stipulare uno o più appalti specifici con gli operatori economici aggiudicatari. Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte in gara sono state valutate da una Commissione di esperti, secondo regole e condizioni previste dalla documentazione di gara e redatte in collaborazione con la Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm) e la Associazione italiana fisica medica (Aifm).