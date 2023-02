Consulcesi: 'Insieme a operatori per garantire la salute di tutti'

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - "Gli operatori sanitari sono un esempio da celebrare e ammirare, ma anche da imitare e difendere tutti insieme". Così Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato, che si celebra oggi. Non a caso, ricorda, "lo slogan scelto quest'anno per celebrare gli oltre 1,5 milioni di professionisti sanitari che lavorano nel nostro Paese è 'Insieme per garantire la salute di tutti'. Da un lato vogliamo esprimere la nostra riconoscenza e ammirazione per la professionalità, la dedizione e il coraggio del personale sanitario, un esempio a cui ispirarci, dall'altro lato vogliamo ribadire il nostro pieno appoggio e sostegno alle più che lecite istanze relative alle attuali e difficili condizioni in cui lavorano".

'Insieme' è dunque un "ringraziamento corale - sottolinea Tortorella - e la promessa di continuare a stare a loro fianco con tutti gli strumenti a disposizione di Consulcesi, da sempre al servizio di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari". Proteggere e "sostenere il nostro personale sanitario insieme - conclude - significa anche proteggere e difendere la salute di tutta la popolazione italiana. Sono gli operatori sanitari i custodi del nostro presente e del nostro futuro".