Consulta, 'necessario aggiornare i Lea'

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "La persona e la sua salute occupano un posto centrale" nelle decisioni della Corte costituzionale e "i principi di finanza pubblica devono essere letti in armonia con la tutela dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni delle persone, tutela che non può non coinvolgere, nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, sia lo Stato sia le Regioni". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella relazione sull'attività della Consulta del 2022, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Gli organi politici - ha sottolineato Sciarra - sono sollecitati ad aggiornare i Lea, al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale. Non si può non sottolineare la centralità di questo adempimento".