Coronavirus: a Milano mascherine gratuite per oltre 50mila famiglie

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - Saranno circa 53mila i nuclei familiari ai quali il Comune di Milano assegnerà, a partire dal 7 settembre, 850mila mascherine chirurgiche gratuite attraverso 315 farmacie della città. L'accordo con la società Azienda Farmacie Milanesi Spa e Federfarma Milano prevede la distribuzione di mascherine di comunità e di altre eventuali misure di protezione a favore della cittadinanza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa - afferma Domenico Laporta, amministratore delegato del Gruppo Admenta che gestisce le Farmacie Comunali-LloydsFarmacie di Milano - che ha visto il coordinamento di diversi attori e la collaborazione tra pubblico/privato per un fine comune, ovvero garantire la salute dei cittadini attraverso il reperimento e l'approvvigionamento di adeguate protezioni. Ancora una volta le farmacie si dimostrano attive e partecipi nel confermare il loro ruolo fondamentale di presidio sanitario sul territorio".

Sono oltre 2 milioni le mascherine (in parte provenienti da donazioni e in parte dalla Protezione Civile) già oggi distribuite dal Comune di Milano sia a commercianti, taxisti, rider, edicolanti, associazioni di pubblica assistenza e realtà del Terzo settore, sia consegnate direttamente a casa alle famiglie milanesi che erano seguite dal Dispositivo di aiuto alimentare, a quelle a cui è stato consegnato il buono spesa, a quante vivono negli immobili Erp, gestiti da Mm e Aler, e tramite i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Su questo solco la Giunta ha approvato a giugno l'atto di indirizzo politico per promuovere un dispositivo di distribuzione diffuso sul territorio, affidabile e capace di essere di riferimento per tutti i cittadini milanesi: grazie all'accordo con le farmacie milanesi sarà possibile dunque assegnare a titolo gratuito mascherine di comunità (e in futuro eventualmente anche altro materiale di protezione) frutto di donazioni o trasferimenti dalla Protezione Civile nazionale e regionale.

Per l'amministrazione, viene così avviata un'ulteriore collaborazione per la distribuzione di mascherine gratuite alle famiglie che rafforza la rete dei presidi già esistenti. L'uso delle mascherine è previsto infatti anche per i prossimi mesi, a maggior ragione con la ripresa di molte attività a settembre, prima fra tutte quella delle scuole.

"Caratteristica fondamentale della rete delle farmacie è la capillarità; sono felice che per questa iniziativa siano state coinvolte tutte le farmacie di Milano - aggiunge Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - così ogni famiglia potrà essere indirizzata proprio alla farmacia più vicina a casa, seguendo il principio consolidato in questa emergenza di non impegnare i cittadini in spostamenti inutili, ma di portare l'assistenza il più vicino possibile alle persone. Le farmacie continueranno a dare servizi e a collaborare con il Comune di Milano e con tutte le Istituzioni e lo hanno ampiamente dimostrato durante questa pandemia".

L'amministrazione ha previsto che i cluster di destinatari siano individuati tra i nuclei familiari residenti o domiciliati a Milano che vivano in condizioni di disagio economico o sociale, che siano a maggior rischio di contagio (anziani) o che abbiamo familiari che riprendano una vita di socialità e di relazione, al di là delle ragioni lavorative (per esempio, famiglie con bambini che stanno per ritornare a scuola). L'atto prevede inoltre che la distribuzione avvenga prioritariamente tramite le farmacie aderenti all'accordo. Il primo cluster individuato riguarda dunque circa 170mila cittadini: si tratta di circa 53mila nuclei familiari residenti nel Comune di Milano e con bambini sopra i 6 anni iscritti alla refezione scolastica di Milano Ristorazione. A ogni nucleo familiare sono destinate 5 mascherine per ogni componente, per un totale di circa 850mila, da ritirare nelle farmacie individuate in base al criterio della prossimità.

Il Comune di Milano sta provvedendo a informare le famiglie in merito alla farmacia presso cui potranno recarsi per il ritiro (con codice fiscale), con l'indicazione dei giorni. Per conoscere la farmacia più vicina è sempre possibile utilizzare l'App LloydsFarmacia (per quelle Comunali di Milano) e l'App Farmacia Aperta (per tutte le farmacie di Milano e della Lombardia), oppure il sito www.farmacia-aperta.eu.