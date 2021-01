Coronavirus: Ad Moderna, 'protezione vaccino dura fino a due anni'

Roma 7 gen. (Adnkronos Salute) - È probabile che il vaccino mRra di Moderna contro Covid-19 "offra protezione fino a un paio di anni". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Moderna Stéphane Bancel al 'The Guardian'. Il vaccino è stato approvato ieri dall'Ema e oggi si attende il via libera dell'Aifa. "Il decadimento degli anticorpi generati dal vaccino procede molto lentamente - ha precisato Bancel - Crediamo che potenzialmente ci sarà una protezione per un paio d'anni". Il numero uno di Moderna ha aggiunto anche che, secondo gli ultimi studi, "i vaccini di nuova concezione dovrebbero essere ugualmente efficaci contro le varianti del coronavirus finora osservate", quella inglese e quella Sudafricana.