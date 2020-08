Coronavirus, Dg Oms: "Speriamo in vaccino efficace ma non c'è ancora proiettile d'argento"

Ginevra, 3 ago. (Adnkronos Salute) - "C'è un certo numero di vaccini in sperimentazione nel mondo. Speriamo di riuscire ad averne uno" efficace e sicuro "a disposizione. Ma dobbiamo essere chiari: non c'è ancora un proiettile d'argento al momento. E potrebbe non esserci mai". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

Per fermare questa pandemia occorre ricorrere alle armi che conosciamo "e che sappiamo funzionano: test, isolamento, tracciamento dei pazienti, quarantena per i contatti". Il messaggio è chiaro: "Fate tutto il possibile". Questo a livello dei singoli cittadini vuol dire "rispettate il distanziamento fisico, indossate una mascherina, lavate le mani regolarmente, tossite lontano dagli altri. Fatelo tutti".