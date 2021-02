Coronavirus: Ecdc aggiorna rischio, 'alto-molto alto per varianti'

Milano, 15 feb. (Adnkronos Salute) - "Il rischio di ulteriore diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 nell'Unione Europea/Spazio economico europeo è attualmente valutato da alto a molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per le persone vulnerabili". E' quanto scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc nel suo aggiornamento della valutazione del rischio. Motivo di questo verdetto: la "maggiore trasmissibilità" delle varianti di Sars-CoV-2, "l'evidenza di una maggiore gravità e la possibilità che i vaccini anti-Covid disponibili siano parzialmente o significativamente meno efficaci contro una variante" fra le 3 che destano preoccupazione, il tutto combinato con "l'elevata probabilità che la quota di casi dovuti" alla variante Uk (ed eventualmente anche a quella sudafricana e brasiliana) "aumenterà".