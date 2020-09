Coronavirus: esperta Oms, 'quarantena 14 giorni si può ridurre aggiungendo test'

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - "Il periodo tra il contatto con una persona positiva e lo sviluppo dei sintomi di Covid-19 per la maggioranza delle persone è di 5-7 giorni, ma può arrivare a 14 giorni. Per questo la durata della quarantena per i contatti dei soggetti positivi è stata fissata a 14 giorni. Un periodo di tempo che, a livello nazionale, si può decidere di ridurre, aggiungendo un test" per il rilevamento del virus. Lo ha detto ieri Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, rispondendo ai giornalisti sulle intenzioni della Francia di ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni, durante la conferenza stampa da Ginevra sull'andamento di Covid-19.

Se si attendono i 14 giorni "non serve il test, ma se riduci la quarantena" e non aggiungi il test, c'è il rischio di farsi sfuggire alcuni positivi, ha aggiunto Van Kerkhove.