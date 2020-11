Coronavirus: il report, in Italia ad ottobre +22% decessi

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Ad ottobre si registrato un picco di decessi in Italia. "Nel mese di ottobre si rileva un incremento di mortalità sia al Nord (+22%) che al Centro-Sud (+23%) con un eccesso significativo in diverse città (Bolzano, Torino, Milano, Venezia, Genova, Perugia, Roma, Viterbo, Cagliari, Bari, Palermo, Catania)". Lo rileva il report 'Andamento della mortalità giornaliera (Sismgi) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19' riferito al periodo 1 settembre-3novembre 2020 realizzato dal ministero della Salute e dal Centro nazionale prevenzione e controllo malattie.

"Per la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre si conferma il trend in crescita della mortalità osservato a partire da metà ottobre in diverse città del nord (Torino, Genova, Milano) e del centro sud (Roma, Bari, Palermo) - ribadisce l'analisi - A partire da fine ottobre si inizia ad osservare un aumento della mortalità anche a Bologna, Firenze, Perugia, Cagliari e Catania". Rispetto alla settimana precedente "si continua ad osservare un trend in incremento dell’eccesso di mortalità nelle classi di età più anziane (75-84 e over 85) soprattutto tra le città del Nord e un lieve calo dell’eccesso nella classe di età 0-64 anni in tutte le città. A Roma, Genova e Milano si osserva un incremento dell’eccesso anche nella classe di età 65-74 anni", evidenzia il report.