Coronavirus: il sondaggio, 74% aspetta vaccino contro Covid-19

Roma, 1 set. (Adnkronos Salute/Xinhua) - Un sondaggio di Ipsos per il World Economic Forum su 20mila persone provenienti da 27 paesi ha evidenziato che il 74% aspetta il vaccino anti-Covid. Ad essere più entusiasti verso l'immunizzazione sono i cinesi, meno i russi. Lo zoccolo del 26% che non ha fiducia nei vaccini è "abbastanza significativo da comprometterne l'efficacia dell'arma anti-Covid", ha affermato Arnaud Bernaert, capo di Shaping the Future of Health and Healthcare del World Economic Forum.