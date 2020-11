Coronavirus: Iss, 'Rt affidabile anche se non considera gli asintomatici'

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - L'indice di trasmissibilità Rt è affidabile anche se non tiene conto degli asintomatici? A rispondere sì sono i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, che in una serie di slide danno risposta alle domande più frequenti sui criteri usati per la valutazione del rischio Covid-19 nelle regioni. "Rt è calcolato sui casi sintomatici - spiegano - e su quelli ospedalizzati. Ciò permette di utilizzare un criterio stabile e costante. Al contrario, basarlo sugli asintomatici farebbe dipendere la sua stima da quanti screening o contact tracing è capace di effettuare ogni singolo territorio. Il sistema infatti dall’inizio dell’epidemia ad oggi ha indicato correttamente dove e quando aumentava la trasmissione e quindi il numero di nuove infezioni e la pressione sul sistema sanitario".