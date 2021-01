Coronavirus: medici famiglia, possiamo vaccinare fino a 8 mln persone in 2 mesi

Roma 7 gen. (Adnkronos Salute) - I medici di famiglia italiani sono in grado di vaccinare 8 milioni di persone in poco più di due mesi, come dimostra l'esprienza con la vaccinazione antinfluenzale di quest'anno. A fare i conti, per l'Adnkronos Salute, Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg): "Una stima su dati parziali, estrapolati dalle Regioni che hanno avuto meno problemi di forniture, in cui le dosi di vaccino antinfluenzale sono arrivate con più puntualità, indica che i medici hanno vaccinato tra 6 o 8 milioni di assistiti. E' una stima di massima, ma dà l'idea".

"La medicina di famiglia di Bologna, per esempio, in una settimana ha fatto 200 mila vaccinazione antinfluenzali", dice Scotti. Numeri che mostrano "la potenzialità della medicina del territorio nella più grande campagna di vaccinazione di massa della nostra storia. Siamo un presidio fondamentale", conclude Scotti.