Coronavirus: per Sputnik V 95% efficacia 42 giorni dopo prima dose

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - L'efficacia del vaccino anti-Covid russo Sputnik V "è del 91,4%, sulla base della seconda analisi ad interim dei dati ottenuti 28 giorni dopo la somministrazione della prima dose (7 giorni dopo la seconda dose)" e del "95% a 42 giorni dalla prima dose". Lo riferiscono in una nota i ricercatori del Gamaleya Center. Il calcolo si è basato sull'analisi dei dati sui 18.794 volontari che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino Sputnik V o del placebo. La seconda analisi ad interim dell'efficacia del vaccino Sputnik V è stata effettuata sulla base di 39 casi confermati identificati nel gruppo placebo (31 casi) e nel gruppo vaccino (8).

Dunque i dati preliminari ottenuti 42 giorni dopo la prima dose (corrispondenti a 21 giorni dopo la seconda dose) indicano "un'efficacia del vaccino superiore al 95%", continuano i ricercatori. I dati ad interim saranno pubblicati dal team russo "su una delle principali riviste mediche internazionali" sottoposte a revisione fra pari. Dopo il completamento delle sperimentazioni cliniche di Fase III del vaccino Sputnik V, il Centro Gamaleya fornirà l'accesso al report completo della sperimentazione clinica. Attualmente 40.000 volontari stanno prendendo parte allo studio clinico post-registrazione di Fase 3 in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo del vaccino anti-Covid in Russia: più di 22.000 volontari sono stati vaccinati con la prima dose e più di 19.000 con entrambe.

"Non ci sono stati eventi avversi inattesi durante il trial - si legge nella nota - ed è in corso il monitoraggio dei partecipanti". Il vaccino Sputnik V si basa su una piattaforma di vettori adenovirali umani che si è dimostrata sicura ed efficace senza effetti collaterali a lungo termine in più di 250 studi clinici condotti a livello globale negli ultimi due decenni. Gli esperti del Gamaleya Center confermano "l'elevata efficacia del vaccino Sputnik V, il primo vaccino registrato al mondo contro il coronavirus".