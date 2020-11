Coronavirus: von der Leyen, 'contratto con Curevac per 405 mln dosi vaccino'

Bruxelles, 16 nov. (AdnKronos Salute) - "Domani autorizzeremo un nuovo contratto, per assicurarci un altro vaccino contro la Covid-19 per gli europei. Questo contratto ci permetterà di comprare fino a 405 mln di dosi di un vaccino prodotto dalla compagnia europea Curevac". Lo annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione stampa a Bruxelles.

"Abbiamo dato fondi a CureVac qualche mese fa, insieme con la Bei - ricorda von der Leyen - lo abbiamo fatto per sostenere i progressi su questo vaccino, che ora sono tangibili. Se il vaccino si rivelerà efficace e sicuro, ogni Stato membro lo riceverà nello stesso momento, pro rata e nelle stesse condizioni. E' il quinto contratto con una compagnia farmaceutica per il nostro portafogli di vaccini contro Covid-19".

"Stiamo lavorando ad un sesto con Moderna: abbiamo già concluso i colloqui esplorativi e speriamo di finalizzare il contratto presto. Non sappiamo, ora, quale vaccino si rivelerà sicuro ed efficace. L'Ema li autorizzerà solo dopo una robusta valutazione: per questo serve un ampio portafoglio di vaccini, basati su tecnologie molto diverse", conclude von der Leyen.