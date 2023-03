Corsello (Sip), '50 malattie individuate grazie a screening neonatale'

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - ?Lo screening neonatale si è arricchito negli ultimi anni grazie alla ricerca scientifica che ha portato a metodiche più accurate e sofisticate. Il numero di malattie che è possibile individuare è ormai pari a 50, tutte malattie rare, genetiche/ereditarie?. Così Giovanni Corsello Editor in Chief Italian Journal of Pediatrics, Sip - Società italiana di pediatria, intervenendo alla presentazione del report dell'Istituto AstraRicerche con le esperienze di 'best practice' di due regioni - Veneto e Toscana - illustrato oggi nell'ambito della seconda edizione di 'Raro chi trova', iniziativa promossa a Roma da Takeda Italia.

?In parallelo all?offerta dei test per identificare le malattie ? prosegue Corsello - si è ampliata l?offerta di terapeutica: terapie enzimatiche tramite infusione o genetiche. Le malattie che pochi anni fa erano considerate ?non trattabili? ora sono ?trattabili?. Come Sip noi sosteniamo l?allargamento dello screening neonatale, riteniamo che esso vada ulteriormente esteso e che debba essere uguale per tutti i bambini in Italia?.

E sullo screening neonatale esteso (Sne) in Italia ?ha un grande valore preventivo e strategico ? rimarca - come procedura di prevenzione secondaria. È una diagnosi pre-clinica, pre-sintomatica per le malattie per cui è possibile un trattamento dietetico o terapeutico che porta a restituire un profilo di normalità a chi avrebbe una vita segnata da esiti e danni permanenti". Senza screening neonatale "molte malattie non sono di fatto trattabili e portano a esiti invalidanti: lo screening permette di trattare prima della comparsa dei sintomi o al loro primo manifestarsi. Lo screening neonatale si è arricchito negli ultimi anni grazie alla ricerca scientifica che ha portato a metodiche più accurate e sofisticate? conclude.