Covid: 1500, ministero Salute al lavoro per soluzione

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Si sta lavorando per proseguire il 1500, il numero verde attivato il 27 gennaio 2020 per offrire consulenza telefonica e informazioni sul Covid-19 e sospeso dal primo gennaio di quest'anno. L'obiettivo è arrivare a una soluzione strutturale per proseguire il numero di pubblica utilità. Con quest'impegno, a quanto si apprende, si è concluso questa mattina l'incontro tra gli uffici del ministro della Salute Schillaci e i sindacati, preoccupati per la fine della commessa 1500. Il ministero della Salute, ribadendo gli sforzi fatti per prorogare il numero di pubblica utilità nella Manovra di bilancio e nel decreto milleproroghe, ha confermato ai sindacati la volontà di lavorare a una soluzione strutturale per proseguire il servizio. E si confronterà con gli altri ministeri coinvolti in una riunione che dovrebbe tenersi la prossima settimana.