Covid: +62.704 casi, 62 morti

Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Sono +62.704 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia e 62 i morti. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. I tamponi effettuati in più rispetto a ieri sono 292.345 e il tasso di positività sale al 21,4%.

In aumento i ricoveri ordinari (+218) rispetto a ieri per un totale di 4.803 pazienti. Invece sono in lieve calo (-3) i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 206 pazienti e 25 ingressi del giorno. Gli attuali positivi sono 599.930 (+25.281 rispetto a ieri) e i dimessi/guariti sono 17.191.557 (+37.921).