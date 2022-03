Covid: Aifa, 'su quarta dose necessari ulteriori approfondimenti'

Milano, 24 mar. (Adnkronos Salute)() - Sulla quarta dose di vaccino anti-Covid sono "necessari ulteriori approfondimenti". Lo ha concluso la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco, che ha iniziato oggi "la valutazione dell'opportunità di una seconda dose booster dei vaccini contro Covid-19 per particolari categorie di soggetti".

"Considerato il complesso dei dati disponibili", si legge in una nota, "la Cts ha deciso che sono necessari ulteriori approfondimenti, integrando le evidenze scientifiche internazionali con i dati di studi in corso in Italia. La Cts ha ribadito che è essenziale il completamento del ciclo vaccinale seguito dalla dose booster già autorizzata".