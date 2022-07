Covid. al via spot quarta dose over 60 e fragili. Nobel Parisi testimonial

Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) - A spiegare perché gli over 60 e la popolazione fragile dovrebbero fare il secondo richiamo di vaccino anti-Covid ci pensa un Nobel. Giorgio Parisi, lo scienziato italiano premiato per la Fisica nel 2021, mette la faccia - e anche un grafico scritto di suo pugno sul momento - e diventa protagonista di uno spot che invita queste due categorie ad aderire alla campagna per la quarta dose. Spot che, informa il ministero della Salute, è in onda da oggi sulle reti Rai.

Lo spot che vede la partecipazione straordinaria del Nobel tricolore è stato realizzato dal Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero della Salute. (segue)