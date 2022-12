Covid: bozza Milleproroghe, Unità su campagna vaccini prorogata al 30 giugno

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - Viene prorogata al 30 giugno 2023 l'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia Covid-19, istituita con la fine dello stato di emergenza e diretta dal generale Tommaso Petroni. Lo prevede la bozza del decreto Milleproroghe. L'unità avrebbe dovuto operare fino al 31 dicembre di quest'anno per passare, dal primo gennaio 2023, funzioni e rapporti al ministero della Salute. Questa scadenza slitta, secondo la bozza, al prossimo primo luglio.