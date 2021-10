Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Molti si chiedono perché alle manifestazioni di non vaccinati senza mascherine non segue un netto aumento dei casi. Il motivo è dovuto al fatto che questo virus ormai si trasmette principalmente per aerosol e all'aperto questo tipo di trasmissione è drasticamente abbattuta". Lo scrive su Twitter il virologo dell'Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano.