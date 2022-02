Covid: cabina regia, Green pass senza scadenza dopo terza dose

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Green pass non avrà più limite temporale per chi si è sottoposto al booster vaccinale anti-Covid. Lo ha deciso, a quanto apprende l?Adnkronos, la cabina di regia che ha preceduto il Cdm. Fino a un'eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del farmaco, il super Green pass avrà dunque durata illimitata.

In cabina di regia dubbi sulla cosiddetta 'divaricazione', dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla Lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la palla passa al Cdm chiamato a varare le nuove misure.