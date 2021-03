Covid: cabina regia, resta schema attuale, no a zone gialle fino al 30 aprile

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos, resterebbe in vigore lo schema attuale, quindi no al ritorno delle zone gialle - quelle a minor contagio e rischio Covid - fino alla data del 30 aprile. Le aree del Paese meno colpite resteranno arancione, con tutti i divieti del caso. Lo riferiscono fonti presenti all'incontro presieduto dal premier Mario Draghi con le forze di maggioranza e i vertici del Cts. La decisione sarebbe resa necessaria dal quadro epidemiologico che continua a preoccupare il Governo. Ad ogni modo, in zona rossa le scuole - fino alla prima media - torneranno alle lezioni in presenza.