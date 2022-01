Covid: Cartabellotta, '323 euro per guida senza cintura e 100 per no vax'

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - Nessun commento ma solo i numeri a parlare. Così il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta esprime in un laconico post su Facebook il suo dissenso nei confronti della decisione del governo di mettere una multa da 100 euro una tantum per gli over 50 che decidessero di non rispettare l'obbligo vaccinale.

"Importi sanzioni - si legge nel post - Guida senza cintura di sicurezza: sino a 323 euro; Telefoni e dispositivi elettronici alla guida: da 165 a 661 euro; Rifiuto vaccino obbligatorio: 100 euro una tantum".