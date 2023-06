Covid, Clerici (UniMi): "Ancora tanti casi e morti, monoclonali arma da utilizzare"

Bari, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "C'è la convinzione, non del tutto corretta, che l?emergenza Covid sia finita", ma in questa fase "una delle armi che possiamo utilizzare sono gli anticorpi monoclonali. Tra questi, uno è fondamentale, il sotrovimab, l'unico monoclonale che mantiene la capacità di neutralizzare Omicron, l?ultima variante del virus: tutti gli altri non lo riconoscono?. Lo ha detto Mario Clerici, direttore dipartimento Fisiopatologia Medico-chirurgica e trapianti dell?Università degli studi di Milano, a margine del simposio ?I mab hanno ancora un ruolo nel trattamento precoce dei pazienti con Covid-19??, all?interno del congresso ?Icar-Italian conference on Aids and antiviral research?, in corso a Bari. "E' finita la fase pandemica, ma il mese scorso - rimarca Clerici - ci sono stati ancora 1.200.000 nuovi casi con 10mila morti, quindi non è un problema del passato".

Sul meccanismo d'azione e l'efficacia del sotrovimab, Clerici ricorda: "attiva le cellule del sistema immunitario che uccidono direttamente le cellule infette dal virus e attiva il complemento, che è un altro meccanismo immunitario che permette l?uccisione delle cellule infettate dal virus: è quindi un?arma molto potente, in grado veramente di fare la differenza. Noi vediamo che i pazienti fragili trattati con sotrovimab statisticamente vanno molto meglio: guariscono prima, sono dimessi prima hanno un tasso di mortalità molto più basso", conclude.