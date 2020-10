Covid, Cnt: "Trapiantati rischiano virus meno di chi aspetta un organo"

Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "L'incidenza cumulativa dell'infezione da Sars-CoV-2 è significativamente più bassa tra le persone trapiantate che tra i pazienti in lista d'attesa per un trapianto d'organo". E' uno dei dati che emerge da uno studio preliminare presentato oggi dal Comitato nazionale trapianti (Cnt) agli Stati generali della rete trapiantologica.

Il rapporto - frutto di un'elaborazione incrociata tra il Sistema informativo trapianti e i registri della Task force Covid del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità - evidenzia come al 22 giugno 2020 l'incidenza dell'infezione da nuovo coronavirus fra gli 8.400 pazienti in attesa di un organo fosse dell'1,85%, quasi 5 volte maggiore rispetto a quella della popolazione generale nella stessa data (0,4%). Ma tra i 44mila cittadini che attualmente vivono con un trapianto d'organo funzionante la percentuale dei contagiati quasi si dimezza, scendendo all'1,02%. Complessivamente, nei primi 4 mesi di pandemia di Covid-19 (21 febbraio-22 giugno), l'infezione è stata contratta da 450 trapiantati e da 155 pazienti in lista d'attesa, mentre i decessi sono stati rispettivamente 123 e 30. Tra le 722 persone che hanno ricevuto un trapianto durante l'epidemia, i contagiati dopo l'intervento sono stati invece 16 e 6 i deceduti.

"Una maggiore incidenza del contagio tra i pazienti con insufficienza d'organo e tra i trapiantati sottoposti a terapia immunosoppressiva era scontata, trattandosi di categorie di persone oggettivamente più vulnerabili alle infezioni - commenta il direttore del Cnt Massimo Cardillo - Ma la netta differenza dell'incidenza del Covid-19 tra persone in lista d'attesa e popolazione trapiantata a favore di quest'ultima ci conferma che il trapianto resta l'opzione terapeutica migliore per le gravi insufficienze d'organo anche in tempo di pandemia, e che i protocolli di sorveglianza infettivologica applicati dalla Rete nazionale trapianti stanno funzionando bene".

Durante la sessione odierna degli Stati generali - informa una nota del Cnt - sono stati aggiornati i dati relativi all'attività di donazione e trapianto nel 2020, fortemente condizionata dal pesante impatto della pandemia sulla rete ospedaliera e in particolare sul lavoro delle terapie intensive. Nei primi 9 mesi dell'anno il calo dei donatori utilizzati è stato del 7,8% e del 6,6% quello dei trapianti effettuati; positivo il bilancio sulle opposizioni al prelievo degli organi, che è sceso al 28,8% rispetto al 30% dello stesso periodo del 2019.

Per Cardillo "si tratta di una diminuzione inevitabile, ma tutto sommato contenuta alla luce della situazione generale, e inferiore rispetto a quella osservata negli altri Paesi europei. La Rete trapianti è al lavoro per invertire la rotta e tornare il prima possibile ai livelli di attività degli ultimi anni".