Covid: Damiani (Altems), 'dopo 1 mese stabile aumentano ricoveri in terapie intensive'

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - "Dopo un mese di valori stabili nelle terapie intensive, bisogna ora fare attenzione al rischio che i ricoveri in questo ambito riprendano ad aumentare, come si può iniziare a leggere dai dati su scala nazionale, pur con delle differenze a livello regionale. Questo rischio corre in parallelo con l'incremento dei contagi, che nel giro di una settimana ha visto aumentare l'incidenza nazionale da 130 a 180 nuovi casi ogni 100mila abitanti, molto al di sopra della soglia dei 50 su 100.000 che viene considerata critica per il contenimento ottimale dell'epidemia". Lo sottolinea Gianfranco Damiani, docente di Igiene generale e applicata presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell'Università Cattolica, commentando il 42esimo report settimanale di Altems, l'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma.