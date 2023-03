Covid: Dg Oms, 'quasi 7 mln morti in 3 anni e ancora troppi 5mila a settimana' 

Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "A 3 anni di distanza" da quando l'11 marzo 2020 "l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha descritto per la prima volta l'epidemia globale di Covid-19 come una pandemia", il mondo è arrivato a contare "quasi 7 milioni di morti segnalati, anche se sappiamo che il numero effettivo di decessi è molto più alto. Siamo sicuramente in una posizione molto migliore ora" che in passato, "e fa molto piacere vedere che per la prima volta il numero settimanale di decessi segnalati nelle ultime 4 settimane è stato inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola 'pandemia' 3 anni fa. Ma non siamo ancora arrivati" alla parola fine. "La scorsa settimana sono stati segnalati ancora più di 5mila decessi" Covid. "Sono 5mila decessi di troppo per una malattia che può essere prevenuta e curata". E' il monito lanciato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il periodico briefing con la stampa.

"Dal punto di vista dell'Oms - ha ricordato il Dg - il momento più significativo è stato il 30 gennaio 2020, quando si è proceduto con la dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic)". Questa definizione tecnica "potrebbe non sembrare così drammatica o grave come la parola 'pandemia', ma un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale è il più alto livello di allarme che l'Oms può far scattare ai sensi del diritto internazionale. A quei tempi, il 30 gennaio 2020, fuori dalla Cina c'erano meno di 100 casi segnalati di Covid e nessun decesso. Abbiamo dichiarato un'emergenza sanitaria globale per spronare i Paesi a intraprendere azioni decisive, ma non tutti lo hanno fatto".