Covid: Ecdc, niente più varianti preoccupanti ma non è finita

Milano, 3 mar. (Adnkronos Salute) - "L'assenza di varianti di Sars-CoV-2 classificate come 'preoccupanti' riflette l'attuale situazione epidemiologica stabile nell'Ue/Spazio economico europeo. Tuttavia, non segna la fine della minaccia rappresentata da Sars-CoV-2 e delle possibili varianti future che potrebbero emergere". Lo puntualizza l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, annunciando di aver eliminato le ultime voci presenti nella lista delle varianti di preoccupazione (Voc): cioè Omicron 2, 4 e 5.