Covid, Ema: avviata revisione su vaccino Pfizer adattato a Omicron 4-5

Milano, 10 ago. (Adnkronos Salute)() - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la revisione continua (rolling review) su una versione adattata del vaccino anti-Covid Comirnaty* di Pfizer-BioNTech, mirata contro il virus Sars-CoV-2 originale e le sue sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5. Lo comunica lo stesso ente Ue, negli aggiornamenti sull'avanzamento regolatorio dei vaccini Covid-19.

Il 22 luglio scorso, l'Ema aveva annunciato in un tweet di avere iniziato la valutazione di una richiesta di via libera per le versioni adattate dei vaccini anti-Covid Comirnaty e Spikevax* di Moderna, rivolte contro la versione Wuhan di Sars-CoV-2 e la sottovariante Omicron BA.1.

L'Ema ha sempre espresso l'intenzione di arrivare a un via libera per i nuovi vaccini aggiornati in tempi brevi, così da permettere le campagne di immunizzazione che i Paesi sono stati invitati a programmare per l'autunno.