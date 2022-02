Covid: Ema, sì a booster Moderna dopo ciclo primario con altri vaccini

Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Ema al vaccino anti-Covid di Moderna anche come booster eterologo. Il Comitato per i medicinali a uso umano dell'Agenzia europea del farmaco, che come annunciato ieri ha dato l'ok a Spikevax* anche nei bimbi di 6-11 anni, ha inoltre raccomandato di includere l'uso del prodotto "come dose di richiamo nelle persone che hanno precedentemente completato un ciclo primario di vaccinazione con un altro vaccino a mRna o con un vaccino vettore adenovirale". Lo comunica oggi l'ente regolatorio Ue, sottolineando infine che "il Chmp ha approvato un aumento della capacità di produzione del vaccino Spikevax".