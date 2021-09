Covid: Fnomceo, 644 i medici sospesi non vaccinati

Ultimo aggiornamento, su 460mila medici italiani 1500 non hanno fatto vaccino (0,3%)

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - Sono 644 i medici attualmente sospesi dagli albi degli Ordini dei medici italiani. Le sospensioni sono state in tutto 820, di cui 176 revocate dopo che i medici di sono vaccinati. A comunicarlo è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi (Fnomceo), che via via riceve dagli ordini provinciali (sinora sono stati 44 su 106) la comunicazione delle sospensioni.

Sono le Asl ad avere il compito di incrociare l'anagrafe dei medici con l'anagrafe vaccinale, a chiedere ai medici le motivazioni della mancata vaccinazione, e, ove carenti, a sospenderli dall'attività, comunicando contestualmente la decisione agli Ordini, ricorda la Fnomceo. Gli Ordini sospendono quindi i medici dall'albo, sino ad avvenuta vaccinazione e comunque sino al 31 dicembre. Sono 460mila i medici italiani. La Fnomceo stima che i non ancora vaccinati siano 1500, dunque una percentuale dello 0,3%.

"Si tratta di una minima parte dei colleghi, ma anche questi piccoli numeri costituiscono una sconfitta per la professione - afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli-. Non è concepibile, infatti, che un medico non abbia fiducia nei vaccini".