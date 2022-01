Covid: Galli, 'nel 2022 spero in vaccino più efficace e per tutto il mondo'

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Il 2022 mi auguro sia l'anno in cui riusciremo a chiudere i conti con il virus pandemico. Sarebbe molto importante, ad esempio, riuscire a disporre, in tempi ragionevolmente brevi, di un vaccino in grado di essere più efficace nei confronti di questa ultima variante circolante, l'Omicron. E sarebbe fondamentale riuscire ad estendere la vaccinazione davvero ai Paesi poveri del mondo, dove questo virus continua ad avere la possibilità di mutare". E' l'augurio di Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

"La scansione degli anni - spiega all'Adnkronos Salute - è una convenzione molto umana. Al virus non importa proprio niente del fatto che si cambi numero, passando dal '21 al '22. Mi auguro comunque di avere un anno migliore di questo. Due anni di pandemia saranno ricordati nella storia. Sono stati molto particolari e decisamente pesanti".

A fare la differenza sarebbe la vaccinazione estesa al mondo intero, "ma visto che questa cosa non è tanto semplice, temo che si dovrà ricorrere Sars-CoV-2 nelle su varianti a mano a mano che si presenteranno. Teniamo conto che questo virus ha messo in campo le varianti maggiori, in grado di sbaragliare il campo, nell'arco di meno di 12 mesi: Alfa, Delta e Omicron".