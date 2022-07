Covid: Gimbe, +33% tamponi in 7 giorni, oltre 2 mln

Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 7 giorni monitorati dalla Fondazione Gimbe, in Italia "si registra un aumento del numero dei tamponi totali (+33,3%)" per la diagnosi di Covid: "Da 1.613.954 della settimana 22-28 giugno a 2.152.065 della settimana 29 giugno-5 luglio. In particolare - si legge nel report - l'aumento è stato del 38,5% per i tamponi rapidi (+503.389) e dell'11,3% per quelli molecolari (+34.722). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività sale dal 14,1% al 17,1% per i tamponi molecolari e dal 26,2% al 29,8% per gli antigenici rapidi".