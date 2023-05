Covid, immunologo Perno: "Malattia e infezione cambiate tantissimo"

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - ?Abbiamo scelto di parlare di Covid perché la malattia, cioè la sintomatologia, è cambiata tantissimo. Ma anche l?infezione, che è l?entrata del virus, è cambiata tantissimo?. Lo ha detto Carlo Federico Perno, direttore di microbiologia e diagnostica di immunologia all?ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a margine dell?ottava edizione dell?evento Impact, appuntamento scientifico annuale in infettivologia, in corso nella Capitale.

?Dobbiamo reimpostare la diagnostica e la terapia - continua il professore - Ci sono in sala tra i migliori virologi, infettivologi e clinici italiani. L?obiettivo è incontrarsi per capire come trattare meglio i nostri pazienti. Oltre al Covid, ci sono una serie di novità che riguardano la terapia dell?Hiv, che sta cambiando tantissimo per l?arrivo di farmaci long acting - elenca Perno -. Contro il virus della Varicella Zoster abbiamo un vaccino per la prevenzione dell?Herpes Zoster che funziona: dobbiamo sapere a chi darlo, quando darlo. Abbiamo farmaci contro l?epatite delta per la quale, finora, non avevamo nulla?.

Soffermandosi sull?argomento Covid, ?con le nuove varianti e l?efficacia del vaccino - osserva l?esperto - il virus continua a circolare, ma non è più, di fatto, aggressivo come prima. Questo ha cambiato le regole del gioco. Oggi abbiamo farmaci chiaramente efficaci: dobbiamo sapere scegliere quelli giusti e quando trattare il paziente?. Inizialmente si diceva di trattare ?prima tutti quelli che ne hanno bisogno, perché non sappiamo come evolverà la malattia - ricorda Peno - Oggi non è più così. Dobbiamo selezionare i pazienti che hanno bisogno di un trattamento precoce, coloro che sono a rischio di evoluzione della malattia, i fragili?, gli immunocompromessi, ?sapendo che gli altri non ne avranno bisogno perché avranno un?evoluzione benigna. Questa è la cosa più complessa: sapere chi trattare, quando trattare, quanto precocemente e con che cosa. Questo è l?argomento chiave di questo periodo?, conclude.