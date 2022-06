Covid: infettivologi, 'vaccini, mascherine e antivirali per salvare l'estate'

Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - "I mezzi che abbiamo oggi per contrastare questa nuova ondata e salvare l'estate sono: i vaccini, e troppi anziani non hanno fatto la quarta dose; usare le mascherine al chiuso; somministrare gli antivirali a chi arriva in ospedale, perché ci permettono di curare i positivi a casa". Così all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all'Università Sapienza di Roma, facendo il punto della situazione epidemiologica Covid-19.

"Nel mio ospedale", il Policlinico Umberto I di Roma, "siamo in una situazione di grossa affluenza al Pronto soccorso per quanto riguarda i positivi - riferisce - Non abbiamo riconvertito ancora altri posti letto ordinari in posti letto Covid e per il momento reggiamo l'impatto". Secondo Mastroianni, "con il 25% di tamponi positivi sul totale giornaliero, e un Rt sopra 1, la curva dei casi continuerà a salire almeno fino a metà luglio".