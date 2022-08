Covid: Iss, calo incidenza per terza settimana, Rt sotto soglia epidemica

Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Si conferma la diminuzione dell'incidenza per la terza settimana consecutiva", con "una riduzione della velocità di trasmissione a valori inferiori alla soglia epidemica. Si osserva una diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva". E' il trend rilevato dal monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sull'andamento di Covid in Italia.

In questa fase, gli esperti ribadiscono "la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia".