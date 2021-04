Milano, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo preso la decisione di ritardare la distribuzione del nostro vaccino Covid-19 in Europa". E' la scelta "proattiva" annunciata dal gruppo farmaceutico Usa Johnson & Johnson, dopo lo stop delle autorità sanitarie americane in via precauzionale, a seguito di 6 casi di trombosi registrati in donne dopo l'iniezione-scudo. J&J spiega che è in corso l'esame di questi episodi anche con le autorità europee.