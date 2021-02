Covid: leader G7, 'accelereremo sviluppo e distribuzione vaccini'

Londra, 19 feb. (Adnkronos Salute) - I leader del G7 riuniti per la prima volta in videoconferenza sotto la presidenza britannica "accelereranno lo sviluppo e la distribuzione globale dei vaccini" contro il coronavirus, "lavoreranno con l'industria per accrescere la capacità di produzione, anche attraverso la concessione volontaria dei brevetti, miglioreranno la condivisione delle informazioni, come sulla sequenza delle nuove varianti e promuoveranno pratiche ragionevoli e trasparenti e la fiducia nei vaccini". E' quanto si legge nella dichiarazione diffusa al termine della riunione.