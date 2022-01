Covid: mappa Ecdc, in rosso scuro tutta Italia e sempre più Europa

Milano, 20 gen. (Adnkronos Salute)() - L'Italia continua a rimanere ormai completamente in rosso scuro, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ma il rosso scuro avanza sempre di più e ha ormai quasi conquistato l'Europa, secondo l'ultimo aggiornamento dell'agenzia Ue con sede a Stoccolma. Tutta l'Europa Occidentale e Meridionale sono in rosso scuro, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell'Europa Centro-Orientale.

Il rosso scuro conquista metà Romania, che la scorsa settimana era ancora per intero in rosso più chiaro, fascia che segnala un rischio un po' meno grave, e l'Ungheria ora cede per intero il suo territorio al rosso scuro. La Polonia ha ancora una predominanza del colore rosso chiaro, ma la tonalità più scura si rileva in diversi suoi territori. Nessuna regione è gialla o verde, i colori che segnalano un rischio minore.

La mappa è tuttora basata solo sul numero di casi positivi, che con la variante Omicron stanno salendo ovunque, registrati in 14 giorni ogni 100mila abitanti, e sulla percentuale dei test positivi sul totale dei test fatti.