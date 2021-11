Covid: Moderna chiede ok Ue a vaccino per bimbi 6-11 anni

Milano, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Moderna chiede il via libera in Ue al suo vaccino anti-Covid per la fascia d'età 6-11 anni. L'azienda americana ha annunciato oggi di aver presentato la domanda per ottenere dall'Agenzia europea del farmaco Ema la variazione dell'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio. La valutazione è per un regime di 2 dosi da 50 microgrammi (metà rispetto al dosaggio destinato alle fasce d'età successive) del vaccino mRna-12731 nei 6-11enni.

"Siamo lieti di annunciare la presentazione di questa variazione all'Ema per l'uso del nostro vaccino Covid nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni nell'Unione Europea. Questo segna la nostra prima richiesta per l'uso del vaccino in questa fascia d'età", afferma Stéphane Bancel, Ceo di Moderna. "Siamo incoraggiati dal fatto che il vaccino Moderna al livello di dose di 50 µg abbia aiutato a prevenire l'infezione da Sars-CoV-2 nei bambini - ricorda - Abbiamo in programma di inviare questi dati ad altre agenzie di regolamentazione in tutto il mondo per proteggere questa importante popolazione più giovane". (segue)