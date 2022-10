Covid: nuovo record vaccinazioni, ieri oltre 34mila dosi somministrate

Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute)() - "Nuovo record" per le vaccinazioni anti-Covid. "Aumentano ancora le dosi di vaccino somministrate in Italia ogni giorno", riferisce il ministero della Salute. "A confermarlo - spiega - sono i numeri raccolti dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale guidata dal Generale Petroni. Nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono state somministrate 34.389 dosi, una cifra che supera anche il record del mese di settembre".