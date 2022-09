Covid: oggi 19.160 casi e 91 morti in Italia

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Sono 19.160 i nuovi casi di Covid e 91 i morti, registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contag contenuti nel bollettino del ministero della Salutei. I tamponi effettuati da ieri sono 158.970 e il tasso di positività è al 12%. In totale da inizio pandemia le vittime sono state 175.754 e i casi totali ?21.907.413.

In calo rispetto a ieri i ricoveri: sono -143 i ricoverati con sintomi (per un totale di 4.819) e in calo (-12) anche i ricoverati in terapia intensiva che sono in totale 195 con 19 ingressi del giorno.