Covid: oggi 27.214 casi e 127 morti in Italia

Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Sono 27.214 i nuovi casi di Covid-19 e 127 i morti registrati in Italia in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Su un totale di 174.098 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, il tasso di positività è pari al 15,6%. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 11 in più di ieri e 422 in totale, e i ricoverati con sintomi, 274 in più in 24 ore e 10.214 in totale.